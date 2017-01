El Principado comparte la exigencia de Castilla y León para defender el carbón

El gobierno del Principado elogia y comparte la exigencia del presidente de Castilla – León, Juan Vicente Herrera al ejecutivo central para que se regule la colocación de la producción nacional de carbón en el sistema eléctrico, independientemente de su precio. Guillermo Martínez, portavoz del gobierno asturiano recordó el amplio grado de coincidencia con el gobierno de la vecina comunidad y elogió la capacidad para arriesgarse en defensa del sector del carbón por parte de un presidente que pertenece al Partido Popular. En cuanto a la retirada de la jornada de tarde que la consejería de Sanidad impuso hace cuatro años a los médicos y que dio origen a una huelga de tres meses, el portavoz del gobierno no quiso entrar en los motivos ahora de ese cambio reiterando una y otra vez que ha sido y es voluntad del ejecutivo la de dialogar con el colectivo médico. Sobre otro conflicto, el de las acompañantes del transporte escolar que no han sido subrogadas por la empresa Alsa, que a través de un recurso se hizo con ese servicio otorgado a otra empresa, el consejero de educación Genaro Alonso aseguró que está actuando como mediador y que hoy mismo ha vuelto a solicitar a Alsa la subrogación de las afectadas. En todo caso, el consejero dejó claro que el conflicto no afecta ni a la calidad ni a la seguridad del transporte escolar. Por otra parte, el portavoz del gobierno ha anunciado el nombramiento del catedrático de hacienda pública Carlos Monasterio, como representante de Asturias en el grupo de expertos que estudiarán la reforma de la financiación autonómica.

