La viga en el ojo propio

Al Gobierno Rajoy le han pillado in fraganti en eso tan español de "ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio". Se queja de que la Administración Trump quite la versión española de la web de la Casa Blanca, al tiempo que maltrata sin disimulo a las lenguas cooficiales en la que sería su par: la web de la Moncloa.

En inglés sí está; pero en euskera el presupuesto les llegó sólo para las pestañas. Entre las cuatro frases que hay, la fecha "25 de urtarrila de 2017" o un "ministroak eta ministrak". Intuyo que será por falta de presupuesto porque en 2009 preguntaron a los ministerios lo que se gastaban en traducción de las webs. Con respuestas increíbles. En el de Innovación, en diciembre de 2008, 4 euros con 29 céntimos para la web en euskera. Ni para el traductor de google. hablandod e traducción, en el Ministerio de Educación en 2009 una mítica. Era entonces ministro el donostiarra Ángel Gabilondo, al que la web mostraba como 'Gabilondo Aingerua'

Casi mejor que algunas web, como la de la Casa Blanca, no estuviesen disponibles.

