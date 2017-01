Eli vuelve para solucionar la falta de gol

El Plásticos Romero Cartagena lo hace oficial. Elián regresa al conjunto cartagenero y vuelve para solucionar la falta del gol que tiene el equipo. Han sido varias las veces que hemos escuchado a Juan Carlos Guillamón, entrenador del equipo, afirmar que arriba tenían un problema, y en este mercado de invierno se opta por traer lo que ya se conocía, el valor, esperemos, que seguro.

Eli procede del Elche, equipo al que se marchaba este pasado verano tras no alcanzar un acuerdo para renovar con el Plásticos Romero. Allí ha marcado 11 goles, pero no ha tenido todas las oportunidades de las que le hubiese gustado disfrutar. En el último partido, el jugador murciano no estuvo sobre la pista, vio a sus compañeros desde la grada, y él quiere más.

Había incertidumbre por saber si se ficharía en este mercado de invierno. "Si hay que hacer un esfuerzo, se hará. El presupuesto que tenemos es el que es y nos tenemos que adaptar", decía Guillamón hace unos días. Finalmente, el técnico ya tiene al pívot que quería, y a un jugador que fue determinante en el ascenso a Primera.

