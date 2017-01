Osuna asegura que Alberto Fabra le prometió un estadio para el Castellón

El ex máximo accionista de Castellnou, la empresa que lideró durante 5 años al Club Deportivo Castellón, José Manuel García Osuna, declaró este martes como investigado por el expolio que sufrió el equipo entre los años 2005 y 2011. Osuna también estaba citado como representante de Image Sport, empresa de representación de futbolistas, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón.

Radio Castellón ha tenido acceso a la declaración de Osuna, quien ayer aseguró al juez que Antonio Blasco, uno de los miembros de Castellnou, le dijo que había recibido una llamada de Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación y condenado a 4 años de prisión por delitos fiscales, diciendo que tenía una oferta de compra del club por parte de un inversor suizo, una situación que se produjo antes del descenso administrativo del club en el año 2011. Osuna en su declaración ante el juez aseguró que el ex alcalde de Castellón, Alberto Fabra, quería construir un nuevo estadio en la ciudad, un proyecto que contemplaba una ciudad deportiva, y que finalmente no se llevó a cabo.

Osuna detalló que Castellnou invirtió en el club 3 millones de euros y en su declaración a la que ha tenido acceso Radio Castellón afirmó que Antonio Blasco, ex consejero delegado del club, era la persona que estaba en el club y hacía los movimientos. También centró la responsabilidad de la gestión del equipo en el ex vicepresidente Jesús Jiménez. Además señaló que cuando entró Castellnou en el club la deuda que existía fruto de la gestión del anterior presidente Antonio Bonet era de 400.000 euros con la Seguridad Social y que en el momento del ascenso Bonet renovó a la plantilla y eso supuso un coste de 800.000 euros en rescisiones de contratos.

Castellnou dejó una deuda de más de 5 millones de euros en las arcas del Club Deportivo Castellón. Además la mercantil comenzó a gestionar el equipo en la temporada 2005/2006 en Segunda División y lo abandonó en la temporada 2010/2011 tras un descenso administrativo a Tercera División, que casi termina con la liquidación del club. En estos momentos, un equipo que es casi centenario y que acumula 11 temporadas en Primera División y ha permanecido más de 40 años en segunda división vaga en Tercera Division desde hace 6 años y con la incertidumbre sobre qué ocurrirá con su futuro debido a su delicada situación económica, derivada de la gestión de Castellnou, denunciada por un grupo de accionistas minoritarios, Sentimiento Albinegro, que a su vez, en breve presentará una demanda contra el presidente del club, David Cruz, por sospechas en su gestión.

