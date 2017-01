Sacar el carnet de conducir en 2017 saldrá un 40 por ciento más caro

Sacar el carnet de conducir va camino de convertirse en algo prohibitivo. Es la realidad que ha esbozado Jesús Menéndez, de la Autoescuela La Guagua. La razón estriba en la "falta de planificación" de Tráfico a la hora de organizar las fechas de examen. "No hay fechas, se concentran en un periodo y no hay regularidad en el calendario". En esa línea, ha explicado que, en su caso particular, tiene a un profesor examinando todos los días. Con lo que el docente se queda sin margen de maniobra para dar clases prácticas.

Por ello, el también miembro de la Asociación Española de Autoescuelas, vaticina un doble problema. El de la acumulación de alumnos esperando por examinarse con los consiguientes inconvenientes para "planear y programar" su día a día. Y el del encarecimiento de los permisos para hacer las autoescuelas "viables" y subsistir, porque ante tal desorganización pende sobre ellas el peligro de "cierre".

Menéndez cree que lo lógico es dar un plazo de 15 días y si no "buscar una solución a la tremenda" como han hecho en otras provincias con manifestaciones y movilizaciones. "La administración sólo reacciona cuando le dan patadas en los tobillos".

