López Andrada: "Córdoba es acomodaticia, poco interesada en la cultura y más en el peroleo"

El escritor Alejandro López Andrada ha ganado el XXXII Premio Jaén de Novela con su obra “Los perros de la eternidad” (Almuzara). Una historia que perfila un retrato del presente de una ciudad como Córdoba y que podría ser exportable a este tipo de ciudades de provincias.

En “la vida social está más desajustada y eso hace que haya menos empatía entre la gente, eso me hace ser nihilista”. López Andrada se reconoce “valiente” al escribir sobre la Córdoba actual, en la que él observa desde el desencanto ante una realidad “estancada”.

Y en la entrevista que aquí pueden escuchar en Córdoba Hoy por Hoy López Andrada no se corta y describe la ciudad actual y la sociedad que la compone. “Es una ciudad muy acomodaticia, poco interesada en la cultura y más en el peroleo”, dice Alejandro López Andrada que nos habla del señoritismo y la persistencia de las clases sociales. “Me duele que socialmente no evolucionemos”, dice López Andrada, algo que sostiene el propio protagonista. “Mi alter ego”, dice.

