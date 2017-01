Hacienda obliga a A Coruña a mantener las condiciones del contrato de parques

El Ministerio de Hacienda ha determinado que el Ayuntamiento de A Coruña deberá mantener las condiciones del contrato de mantenimiento de parques y jardines impuestas por el PP a principios de 2015 cuando sacó a concurso la contratación del servicio. Así lo ha determinado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tras las alegaciones presentadas por una de las empresas ganadoras del procedimiento después de que el año pasado el gobierno local decidiese anular la convocatoria del PP para volver a licitar el servicio por "vicios de forma" que alertaban de la dificultad de acreditar la viabilidad económica de las ofertas seleccionadas.

El gobierno de la Marea señalaba que las cláusulas del anterior contrato invitaban a las empresas a proponer precios bajos y aseguró que reformularía los pliegos del concurso para abarcar más áreas verdes e incluir cláusulas sociales. El PP defendió la legalidad del concurso que había convocado. La resolución obliga a retomar el proceso donde lo dejó el anterior Gobierno local, el tribunal argumenta que el no establecimiento de reglas en el pliego para determinar cuándo una oferta es anormal o desproporcionada en criterios distintos al precio, no es causa de nulidad y no habilita para acordar el desistimiento. El Ayuntamiento ahora procederá "de forma inminente" a adjudicar el contrato a las compañías mejor puntuadas en el concurso convocado por el PP.

