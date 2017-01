Atención señora, estes días espállase polas rúas, boca a ouvido, unha terrible noticia. Queren converter nun negocio e nun negocio de cemento, a parte máis significada da cidade: a ribeira do Parrote. Pois esa praia sepultada e o seu entorno, co hotel Finisterre, foi o porto primeiro da Coruña, a súa orixe mesma.

Así se conta a historia dun xeito tradicional. Na época romana existiu aquí unha cidade: Brigantium. Na Alta Idade Media os seus habitantes tiveron que abandonala fuxindo dos ataques dos piratas normandos, e buscaron protección no fondo da ría, no Burgo do Faro.

Mais chegou un novo tempo, cando aqueles mariñeiros decidiron deixar de estar baixo a protección da Igrexa e do señor feudal, e vararon os seus galeóns na praia do Parrote. Nese momento nace A Coruña para a historia. A cidade libre, a cidade barco, “cidade tatuada na pétrea pel do mar”, como cantou Luísa Villalta.

Praia do Parrote, porto primeiro, orixe mesma da Coruña.

A proba maior de que os terreos do actual hotel Finisterre eran propiedade do Concello é que este edificio está construído sobre o predio do antigo cárcere. Aquel que se unía cun arco co edificio da audiencia, para que os condenados pasasen ao dereito do xulgado a nova residencia.

O vello cárcere –ese que aparece nas fotos das primeiras décadas do século XX- foi convertido na súa última época en prisión de mulleres: A fonda do Parrote coñecida, en lugar do tan estrelado hotel Finisterre, directamente como Chapela.

Si Chapela, denominación cun aval de auténtica autoridade: As cantigas de Carnaval do “Marqués de Pibela y Brazos Cortos”.

Nunha das súas pezas, dos anos vinte, narra o ilustre antroideiro a rebelión das peixeiras do Muro. En lugar de vender o peixe a lotes, como fixeran sempre, unha nova normativa obrigábaas a pasar pola peneira da báscula. O conflito foi importante porque ao final estas mulleres todas acaban na fonda do Parrote, ou sexa o cárcere de Chapela, ou sexa o actual hotel Finisterre:

(...)

Estaban las pescaderas,

formando tal chillería,

que parecía, señores,

aquello una romería:

“Afora as balanzas,

que as colguen na panza”

-gritaban desesperadas-

“e para que as queremos

se nunca podemos

vender máis que xureladas.

Pois o resto do pescado

non queda ningún aquí,

resultando que os fresqueiros

levan todo pra Madrí”.

Como no aceptaban el peso

y andaban vendiendo

el pescado a lotes

Me las agarraron

y a todas llevaron

a la fonda del Parrote.

Cuando las tuvieron dentro,

me dijo una compañera:

“Se tivéramos de aquelo

non viñamos pra Chapela”.

A fonda do Parrote, o hotel Finisterre e o cárcere de Chapela. Historias da cidade-barco que debemos coñecer se queremos construír outro futuro. Dixérono en París no 68, e confirmámolo na Coruña no 2017, xa sabe señora: debaixo do cemento está a praia.

Medre o Mar!

