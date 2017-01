Garitano quiere llevar la batalla a la medular

Garitano volverá este sábado a casa. El técnico del Dépor regresa a Ipurúa, dónde saltó a la fama como entrenador al ascender a la elite al modesto Eibar. El míster blanquiazul conoce a la perfección ese campo. Las dimensiones reducidas (103cm X 65cm) y la cercanía de las gradas con el césped condicionarán el partido. Pero Garitano ha explicado a sus pupilos la manera de hacer daño al rival. El preparador vasco pretende llevar la batalla al centro del campo, dónde dará un papel destacado a Guilherme y a dónde quiere que caiga Emre Çolak para ayudar a mover el cuero junto a Borges y hacer sufrir al rival.

"Hay que mover la pelota mucho", arengó el míster este miércoles a sus futbolistas. El Depor ensayó movimientos para ensanchar el campo y acaparar la posesión en el partido. También sin pelota habrá una batalla durísima. Garitano ha exigido a sus pupilos que atosiguen y "no dejen ni pensar" a los dos pivotes del Eibar. Cocina así el Dépor la oportunidad de poder lograr el primer triunfo de la temporada lejos de Riazor.

Todavía sin pistas en el once, habrá que esperar a las sesiones de este jueves y viernes para saber qué jugadores entrarán por la banda. Lo que parece una realidad es que desterrará el sistema con dos arietes que se vio en Canarias y se recuperará el 4-2-3-1 con el que Çolak volverá a la mediapunta. A diferencia con la semana pasada, ahora el Deportivo podrá contar con Carles Gil, Bruno Gama, Kakuta y Ola John. Cuatro cartuchos para las bandas que elevarán la competencia por entrar en el once y por formar parte de la convocatoria. Sin embargo, Kakuta todavía no dispone del transfer para poder debutar. Desde el club herculino sostienen que toda la documentación podrá estar en regla antes del partido del sábado.

La gran novedad en la sesión de entrenamiento de este miércoles en Abegondo fue la presencia de Davy Roef. EL joven guardameta belga conoció por primera vez a sus compañeros y completó la sesión con el grupo deportivista. Garitano lo incluyó en uno de los partidillos, dónde ya pudo comenzar a lucir su envergadura bajo palos.

Comentarios