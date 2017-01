Filippo Vito Di Pierro será quien decida

El C. D. Eldense sigue inmerso en su actitud de “desnudar a un santo para vestir a otro” y tras romper las negociaciones con Mario Cartagena, ha ofrecido la posibilidad de ocupar el puesto de entrenador de la primera plantilla azulgrana a José Antonio Poveda Gonzalvez que, tras la marcha de Cartagena y su equipo técnico del filial del Eldense para suplir el vació dejado por Mario Barrera, se hizo cargo del equipo que el Elda Industrial C. F. que compite en el Grupo IV de la Regional Preferente valenciana. Poveda dirigió la pasada campaña al Novelda C. F. de la Tercera División.

De cualquier modo, los entrenamientos y la disposición técnica recaerán, de facto ya parece que es así, en el veterano técnico italiano Filippo Vito Di Pierro nacido en Perugia el 15 de junio de 1.964 que, dicho sea de paso, no domina la lengua castellana aunque sí la inglesa y la francesa además de la suya natal.

José Antonio Poveda, de momento, entrenador del Elda Industrial C. F. / Cadena SER

La experiencia profesional de Filippo Vito comenzó en la temporada 1.996-1.997 en la regional italiana para en la 1.999 – 2.000 entrar a formar parte del cuerpo técnico del A. C. Milan y después pasar por el Parma, Perugia, Melfi, Catanzaro, Imperia y en la 2.013-2.104 en el F. C. Gladiator.

El portavoz de la Junta Gestora del C. D. Eldense, José Miguel Esquembre, está capeando en las últimas horas y a través de la red social Twitter, el temporal de críticas que vierten los aficionados tras la marcha de Mario Cartagena.

Esquembre ha defendido la figura de Filippo Vito Di Pierro argumentando que “lleva 27 años como entrenador y cinco como segundo de Arrigo Sacchi” añadiendo que “Mario ha dejado claro que su equipo no quiere seguir. Por nosotros que sea entrenador” mientras que sobre el conocimiento que tiene el entrenador italiano del Grupo 3 de la Segunda B española ha dicho que “Mario no tiene experiencia en Segunda B y tenemos que salvar a un muerto. Tenemos que ganar” para entre otras apreciaciones, aseverar que “Me estoy dejando la salud aquí y llevo 20 días solo…me estoy rompiendo el alma por este proyecto”.

