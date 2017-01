El Idella C. F. sigue sumando (1-1)

C. E. Pobla Llarga: Bernat Luis, Carles Moreno, Daniel Salvador, Jairo Mompó (Ramón Benavent 57´), Joan Francés, Vicent García, Cristian Marrahi (Adolfo Alandi 67´), Pepe Perucho, Óscar Sánchez (Andreu Garrigues 70´), José Espí y Antonio Sánchez.

Idella C. F.: Alejandro Escámez, Sergio Cuenca, Javier Pérez, Víctor García (Aitor Ruiz 65´), Miguel Jover (Ricardo Rico 78´), Miguel Ángel Antolín, Aarón Catalá, José Alejandro Vicente (Carlos Puente 46´), Juan Ñiguez, Ismael Roncero (Carlos Vilella 46´) e Iván Puche.

Árbitro: Daniel Navarro Ochando. Amonestó a los locales Daniel Salvador, Vicent García, Andreu Garrigues, Bernat Luis y Adolfo Alandi. También a los visitantes Aarón Catalá y Aitor Ruiz. Expulsó al local Antonio Sánchez por doble amonestación (42´y 89´)

Goles: 1-0 (38´) Óscar Sánchez. 1-1 (85´) Juan Ñiguez.

Estadio: Polideportivo Mcpal. “David Albelda” de la Pobla Llarga.

Incidencias: 17ª jornada de liga en el Grupo VI de la Primera Regional.

El Idella C. F. mantiene el liderato del grupo gracias al empate a uno logrado a domicilio. Un empate que le costó lograr al conjunto que dirige Santi Rico por cuanto fue el equipo valenciano el que se adelantó en el marcador obligando a apretar tras el descanso a los de Elda que lograron la igualada a falta de cinco minutos para el final gracias al tanto marcado por Juan Ñiguez.

Aunque con dos partidos más que sus perseguidores, el Idella C. F. es líder con 34 puntos, dos más que el C. F. Tous. Esta semana, el equipo eldense recibe a L´Ollería C. F., el sábado a partir de las 16:00 h en el “Nuevo Pepico Amat”.

