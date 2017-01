Nueve sanciones a dueños de animales en 2016

La concejala de Salud, Nieves López, ha facilitado los datos sobre los expedientes sancionadores que la Policía Local de Elda, a través de la Brigada Verde, ha puesto durante todo el 2016.

En total nueve expedientes, unas por molestias de perros a los vecinos, otras por circular con perros peligrosos y sin bozal, un caso sin licencia, y en otro caso por molestias de loros.

Las sanciones impuestas han oscilado entre los 200 euros, por el perro suelto en la vía pública hasta los 2.404 al dueño de un perro potencialmente peligroso por llevarlo sin bozal y sin tener la licencia.

La concejala señala que el Ayuntamiento no tiene un afán recaudatorio si no que busca una ciudad más limpia y una mejor convivencia, de hecho, antes de abrir los expedientes se ha avisado a los dueños en repetidas ocasiones, sin resultado, por lo que no ha habido más remedio que sancionar.

Ante estos resultados, López, ha hecho un balance “positivo”, ya que tan sólo se han abierto nueve expedientes en una ciudad de 54.000 habitantes. Por ello ha felicitado a los dueños de mascotas.

Como han escuchado, también ha lamentado la falta de civismo de aquellos que no recogen los excrementos caninos y los agentes de la Policía Local nunca los pilla “in fraganti”, ya que son capaces de recoger los excrementos con la mano cuando ven a un agente. Las sanciones por dejar excrementos en la calle oscila entre los 30 y los 601 euros de multa.

Por otro lado, la concejalía está elaborando un nuevo borrador de la Ordenanza de Tenencia y Protección de Animales para adaptarla a la realidad y donde se recogen propuestas de asociaciones y colectivos. Entre otras cuestiones se regulará el uso de animales en espectáculos como circos y otros.

