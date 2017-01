Tomás Abelleira, el "jugador 5 estrellas" de la primera vuelta para la afición

Tomás Abelleira ha recibido el premio al Jugador Cinco Estrellas. El mediapunta, que ha demostrado un gran nivel en el terreno de juego durante la primera mitad del campeonato, ha sido elegido por los aficionados del Compostela como mejor futbolista de su equipo. Este premio, que le ha sido entregado por Jesús Sáez, Field Marketing Regional, está impulsado por Mahou Cinco Estrellas, patrocinador del equipo blanquiazul. El jugador pontevedrés, de 21 años, se ha mostrado feliz por este reconocimiento y quiso dedicarle el trofeo a sus compañeros de vestuario. “Fueron ellos los que me ayudaron, porque yo siete goles en una temporada no los he marcado nunca”. Agradeció públicamente el apoyo recibido por los seguidores del Compostela y se mostró convencido de que el equipo acabará la temporada luchando por el ascenso. “Vamos de menos a más y eso es muy positivo siempre. Después del parón navideño estamos mejorando y ahora vamos a pelear por los puestos de arriba”.

El presidente de la entidad blanquiazul, Antonio Quinteiro, estuvo también presente en el acto y se mostró satisfecho con la decisión de los aficionados, que fueron los que eligieron al Jugador Cinco Estrellas. Quinteiro afirmó que el trofeo es un reconocimiento al “gran sacrificio” que hizo el futbolista esta temporada, ya que eligió jugar en el Compos “aún teniendo la oportunidad de jugar en Segunda B”. El presidente se mostró convencido de que Abelleira volverá a ser candidato al trofeo que otorgará Mahou tras la segunda vuelta de liga.

