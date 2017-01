Uns 200 veïns s'han concentrat aquest matí a Blanes per denunciar les retallades sanitàries que s'han fet a l'hospital d'aquest municipi durant els últims anys.

A la protesta hi ha anat l'àvia de la nena de 8 anys que va morir diumenge passat mentre esperava una ambulància pediàtrica que la traslladés a la UCI de l'hospital Trueta de Girona. L'àvia ha explicat que la seva néta estava "sana" i ha qüestionat que la investigació oberta pel Departament de Salut aclareixi què ha passat "S'aclarirà el que vulguin que s'aclareixi, els més dèbils no sabrem mai la veritat".

La conselleria no assenyala responsables per aquesta mort, es limita a dir, per ara, que tots els interrogants els aclarirà la investigació que han obert. Per determinar si hi va haver error en la valoració de la menor. Van considerar que podia estar "estabilitzada" a l'hospital de Blanes mentre arribava l'ambulància pediàtrica que venia de Barcelona i va trigar 2 hores i 18 minuts. També s'haurà d'aclarir si el diagnòstic va ser el correcte ja que els metges de Blanes la van començar a tractar per un inici diabètic i si van fallar els protocols.

COMÍN TREU PIT

El conseller de Salut, Toni Comín, preguntat per aquest cas aquest matí als passadissos del Parlament de Catalunya, ha tret pit dient que Catalunya "és l'única" comunitat autònoma que té ambulàncies d'UCI pediàtriques:

Ha afegit que es tracta d'un "dispositiu súper especialitzat" i que durant els anys de retallades, el 2011, es va ampliar la flota i es va passar de tenir-ne una de fixa i una de mòbil a tenir-ne dues amb base a Barcelona, una a l'Hospital de la Vall d'Hebron i la segona a Sant Joan de Déu.

Salut no donarà més informació de la mort d'aquesta nena fins que no tinguin les conclusions definitives de la investigació.

HO PORTEN A LA FISCALIA

L'Associació del Defensor del Pacient ha demanat a la Fiscalia de Catalunya que investigui la mort de la nena. Ho han demanat per carta al fiscal superior, José María Romero de Tejada, on la presidenta de l'Associació assenyala que el retard de l'ambulància "no es pot permetre ni és tolerable, perquè la vida de les persones no pot, ni ha de dependre de la mala gestió d'un govern".

"La falta d'ambulàncies pediàtriques, encara que de tot tipus, trenca la possibilitat de salvar una persona que necessita ajuda urgent", afegeix la presidenta.

