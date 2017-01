Las claves para acabar con la eterna lucha entre la vida familiar y las nuevas tecnologías

La psicóloga y terapeuta sexual Minaya Benavente, nos ha hablado esta semana sobre la relación entre las familia y el uso de las nuevas tecnologías, con sus partes positivas y negativas.

En el lado malo, el uso de las nuevas tecnologías mina la comunicación directa entre personas y de ahí expresiones como "¡deja ya el movil!" o "¡deja de jugar!", que tensan diariamente las relaciones familiares en todas las casas. Benavente destaca la importancia de compartir juegos tradicionales, de ver vídeos juntos, compartir experiencias, etc.

La lectura positiva es el uso de las tecnologías como nueva forma de expresión emocional. Un ejemplo claro son los youtubers que utilizan esta plataforma para dar a conocer sus opiniones o capacidades.

El truco para que las nuevas tecnologías no se vuelvan en contra de las relaciones familiares, según ha explicado la psicóloga, está en vigilar los tiempos, eso sí, comprendiendo que si los adultos dependemos del teléfono móvil o el ordenador, los adolescentes también.

Minaya Benavente dice que la edad para dejar a los menores comenzar a utilizar estas tecnologías depende, en gran medida, del niño o niña y de la situación familiar. Así, un niño maduro y responsable puede comenzar a utilizar el teléfono móvil a los 12 o 13 años.

En el caso de las redes sociales, es recomendable esperar hasta los 14 años, la edad mínima que marca Facebook para poder abrirse una cuenta y tener un perfil propio.

Es fundamental también enseñar a los jóvenes que en la red no todo es verdad y que la diversión no es su único uso, sino que permite aprender, comunicarse, informarse, etc.

Para los padres y madres, es recomendable hacer uso del 'control parental' que tienen los dispositivos electrónicos, pero también es importante confiar en los menores y si se saltan las normas no exagerar, sino reaccionar de una manera proporcionada y dialogar. También es recomendable fijar tiempos en los que la tecnología no está permitida, como las horas de comida y cena o cuando se acuda a reuniones sociales o actividades al aire libre.

Comentarios