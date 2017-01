"Estoy muy ilusionado, es un proyecto muy bonito"

Joaquín del Moral ya ha empezado a entrenar con su nuevo equipo. Su primera toma de contacto con sus ya nuevos compañeros fue el lunes, con algunos de ellos ya coincidió estando en la cantera del Xerez C.D como Copero, Olmo o Iván Ares. El defensa, que estuvo acompañado en su presentación por el presidente del club Pepe Ravelo y el director deportivo, Juan Carlos Ramírez, se mostró “muy ilusionado” con su fichaje por el Xerez DFC, “desde que Juan Carlos me presentó el proyecto de futuro estoy muy contento, feliz por haber firmado aquí y esperando cumplir con el objetivo al final de temporada”.

Agradece al Sanluqueño todas las facilidades que ha recibido para salir del equipo, con el que terminaba contrato a final de temporada, “Ali y Manolo Fernández se han portado muy bien y entendieron desde el primer momento mi decisión”. Recuerda que su decisión de salir de Segunda B, principalmente la toma “pensando en mi futuro, aquí me han ofrecido un contrato a largo plazo si las cosas van bien, y allí en lo deportivo no íbamos bien y tenía contrato hasta junio. En este club no hay techo, con mucha proyección, por eso me decanté por venir aquí”.

Joaqui cree que puede aportarle “experiencia, no por la edad, sino porque vengo de categorías superiores y creo que le puedo aportar un plus a este equipo en esta categoría”. Lo que más le ha sorprendido al ya nuevo jugador xerecista del club es que “está estructurado como un equipo profesional, se están haciendo las cosas bien y está muy bien estructurado para la categoría en la que están”

.

