Con la mente puesta en el Ciudad de Lucena

El Xerez CD recibirá el domingo, a partir de las doce y media, en La Juventud al Ciudad de Lucena y ha fijado las entradas para este encuentro a cinco euros, mientras que los niños pagarán sólo dos. Además, todos los abonados que quieran colaborar con el club podrán adquirir una 'entrada voluntaria' a dos euros. Las localidades se pueden comprar ya en la tienda de la entidad, en el Edificio Jerez 2002, de cinco y media de la tarde a nueve de la noche.

El objetivo de la entidad con esta decisión es contar con el mayor número de aficionados posibles en La Juventud para una cita muy importante para el equipo, que recibirá al Ciudad de Lucena, rival directo de los azulinos en la lucha por el ascenso.

Para este choque, que ya se prepara en las instalaciones de La Granja, Orellana, Carlos Álvarez y David Narváez, no podrán jugar por sanción, se está muy pendiente de la evolución del centrocampista Alberto, con una elongación en los aductores, de Quirós, que sigue con sus problemas en el tobillo y de Israel, que no acaba de recuperarse aún. Vicente Vargas, parece que sí podrá contar, quizás no se inicio, con Juanito Benítez, una vez recuperado de la elongación en el sóleo que se produjo durante el partido ante el Cádiz B.

El Ciudad de Lucena, por su parte, también ha comenzado ya a preparar su choque en La Juventud. El jerezano Fran Reina, técnico del combinado cordobés, conoce el campo y al rival y tiene la duda de David Carmona, con molestias en un gemelo, aunque es más que probable que no tenga problemas para jugar ante los azulinos.

El conjunto lucentino, que tenía una plantilla corta, se ha reforzado en las últimas semanas y se ha hecho con los servicios de Camacho, joven portero onubense, el lateral Antonio Lucena, el centrocampista Sergio Torres, el delantero Germán del Pozo, cedido por el Antequera, y Jesús Guardeño. Germán, Lucena y Torres ya se estrenaron con el equipo en la victoria frente al San José del pasado domingo. Además, Chechu Córdoba se ha desvinculado del club cordobés y ha firmado por el Santa Amalia.

Comentarios