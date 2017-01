La viuda de Roberto Larralde niega su implicación en el asesinato

Segundo día de interrogatorios en la Audiencia de León en el juicio por el asesinato de Roberto Larralde. Hoy ha declarado la viuda del boxeador y madre de sus dos hijos acusada de instigar el asesinato junto a su amante.

La mujer, que llevaba años separada de Roberto Larralde, aunque no divorciada, ha negado cualquier participación en el homicidio de su entonces marido. Ha asegurado que el boxedor, como padre de sus hijos, era "lo más importante" de su vida; más aún que la "ilusión" que tenía por su nueva relación sentimental, la cual mantenía en secreto, y que "nunca hubiese permitido que Roberto terminase así".

La acusada ha relatado que el primer indicio de la desaparición de su marido lo tuvo cuando, volviendo a León desde Madrid junto a su amante el día después del asesinato, su hijo le informó de que su padre no había vuelto a casa. Cuando, tras hablar con la familia Larralde, se confirmó que el boxeador había desaparecido, asegura que colaboró con la familia en su búsqueda durante varios días.

Según la supuesta instigadora, cuando apareció el cuerpo sin vida del boxeador y la familia supo de la nueva relación que había iniciado, los Larralde comenzaron a culparla del asesinato. "Lo tenías todo planeado", asegura que le dijo un miembro de la familia.

Antes que ella, ha sido interrogado también otro de los acusados, a quien la Fiscalía responsabiliza de haber hecho llamadas con el móvil del ejecutor para despistar sobre su localización mientras tenía lugar el asesinato. En su declaración se ha desvinculado de cualquier plan para acabar con la vida de Roberto Larralde, a quien no conocía, ha dicho, y ha desmentido la defensa de su jefe, el amante de M. C., quien había asegurado que no le había encargado realizar ninguna llamada, ni recoger ningún teléfono.

