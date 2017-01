Martinez ve la luz en las mejores manos

El mejor fichaje invernal de la Cultural se pone a punto. El regreso de Antonio Martínez a los terrenos de juego es cuestión de días, de ponerse a punto, de coger ritmo. Su lesión de rodilla parece tocar a su fin desde que el 26 de octubre cayera lesionado en el transcurso del Cultural-Real Madrid. Tres meses y muchos días de insomnio después el capitán llama a la puerta de Rubén de la Barrera.

La parameniscitis diagnosticada inicialmente derivó tras consultar con diversos especialistas en Madrid y en Barcelona en un edema en la meseta tibial (tiempo atrás sufrió una grave lesión de tibia) que obligó a empezar de cero. Su última aparición tuvo lugar en el Santiago Bernabéu cuando entró en la citación e, incluso, llegó a realizar ejercicios de calentamiento. Pareció un premio, un estímulo para su moral porque su rodilla seguía ofreciendo sensaciones negativas. Desde el día siguiente se estableció un nuevo protocolo "sine die", sin descanso.

Para ello se rodeó de un especialista en la readaptación. Alain Sola se ha convertido en este periodo en la sombra de Martínez. Su pasado en el Real Madrid y la influencia de Aspire, donde trabajó cuatro años, facilitó su reencuentro. Cuando Sola tomó las riendas, "me encontré varios problemas en la rodilla y llevaba mucho tiempo sin trabajar en rendimiento. Está evolucionando bien con trabajo y dedicación" con el medio acuático muy presente en la rehabilitación, un campo donde Sola es una eminencia. Según sus palabras, el jugador "está en la última fase que muchas veces es en la que nos precipitamos porque pensamos que el jugador está bien. Y está muy bien para como estaba, pero hay que manejarla con mucha delicadeza. Hay que manejar las cargas y en un par de semanas a lo mejor se le podrá ver", señaló Sola.

Su presencia casi diaria en Puente Castro es otro ejemplo de la nueva realidad del club. Una persona de renombre a cargo de la recuperación de un futbolista. ¡Cómo hemos cambiado!. Aunque no hay recompensa sin esfuerzo, máxima que ha utilizado Martínez en el largo trayecto. Tampoco descanso. Raro es el día que no acude al gimnasio o a la piscina. El resultado está próximo.

El capitán ha sido una de las personas que intercedió para evitar que Alex Gallar saliera de la Cultural en este mercado invernal. Desde su experiencia y los galones trató de llegar donde, en un principio, no alcanzaban las palabras de los dirigentes. "Ha sido un drama en cierta manera porque queríamos que se quedara y para el club es lo mejor. Él se merecía la renovación", afirmó, al mismo tiempo que reconoció que "no vino bien el tema de posibles fichajes. Aquí hay una piña. Si viene alguien a sumar bien, pero no queremos desestabilizar lo que hay ahí dentro".

Con el madrileño reintegrado en la dinámica de grupo, la enfermería culturalista se vacía. Solo Toni Villa y el catarí Abdullah siguen en manos de los fisioterapeutas, mientras que Julen Colinas se ejercitó con normalidad tras una semana fuera del grupo debido a un esguince en la clavícula.

