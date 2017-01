Acumulava dues denúncies per infraccions en caça

El caçador de 28 anys, que va matar a trets dos Agents Rurals dissabte passat a Aspa, ja havia estat dues vegades sancionat per infringir la normativa en matèria de caça i protecció dels animals.

La primera de les denúncies la va cursar el Seprona per circular per un camí d'ús públic amb l'escopeta carregada. Va passar l'any 2010 a Terrassa. La Generalitat li va imposar una multa per aquesta infracció de 300,51 euros i la retirada de la llicència de caça durant dos anys.

La segona de les infraccions comeses va ser al 2013 a Vacarisses. Els agents rurals el van enxampar caçant ocells fringíl·lids, amb xarxa. La sanció va ser de 485 euros.

Recordem que el Departament d'Agricultura es persona com acusació particular contra aquest caçador que va matar a trets dos agents rurals.

El Parlament de Catalunya, avui, a l'acabar la sessió de control ha guardat un minut de silenci per homenatjar els dos agents morts.

