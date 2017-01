50 años de nuestra historia

Como ya comenté en otra ocasión y felicité por ello, el diario El Progreso de Lugo, ha publicado durante estos días varios especiales sobre los 50 años de historia del CB Breogán. Una vez terminado, leído y guardado puedo sentirme muy orgulloso de formar parte de esa historia y según estaba leyendo me acordé de tantas y tantas historias que viví tanto en la grada como en la pista.

De los primeros años de este club, lógicamente no recuerdo nada. Siempre me han contado historias que me han apasionado, siempre es un placer escuchar esas historias y anécdotas de antaño que te cuentan los que si las vivieron.

De las muchas personas que conozco y que me han ayudado a conocer la historia de este club, siempre guardo con grato recuerdo las que me contó y espero me siga contando una de las personas que más sabe sobre el Breogán, por no decir el que más, el Sr. Paco Basanta.

Si sumamos su etapa de jugador y su etapa como periodista, Paco es sin duda la persona que más sabe sobre el club y debemos agradecerle no sólo eso sino también todo lo que ha hecho y su implicación por el bien del equipo en momentos complicados, que os puedo asegurar que es mucho. Después de este reconocimiento quiero volver a esas historias que han aparecido en el diario y de las que yo he formado parte.

Paco Basanta en su estapa como jugador del Breogán / Archivo

Mi primer gran recuerdo es en el antiguo Pabellón Municipal y con aquel equipo que nos maravilló a todos. Los Tito Díaz, Manel, Allen, Wright... nos maravillaron no solo por su juego sino por los resultados, que no nos olvidemos, que al final es lo que cuenta. Para un equipo histórico, pero modesto como el nuestro, jugar una competición europea era algo único y ellos lo consiguieron, por lo que los considero el mejor equipo de la historia.

En aquella época se vivieron muchos y grandes momentos, pero tristemente, uno de los más recordados y comentados fue el del partido contra el Oximesa con aquella decisión arbitral que encolerizó a la afición local y que todos sabemos cómo acabó. Derivado de aquello, vino otro gran momento en la historia del club, la marea celeste por excelencia, la que llevó a más de seis mil breoganistas a Coruña en una mezcla de rabia, frustración y esperanza. Siempre guardaré en mi memoria la interminable fila de autobuses que desfilaron hacia la ciudad herculina.

En mi época de aficionado y jugador, tuve la suerte de poder acudir a muchos entrenamientos y compartir cancha con grandísimos jugadores, muchos me impresionaron pero sobre todo uno. Velimir Perasovic era un jugador tan especial que era imposible no aprender de él en cada día, un verdadero ejemplo de trabajo, implicación, profesionalidad y por supuesto calidad.

Ascenso del Breogán a ACB en 1999 ante el Melilla

Después de muchos años siguiendo al equipo desde la grada y con esporádicas apariciones en entrenamientos cuando me llamaban para ayudar los entrenadores o los directores generales, llegó mi llegada oficial al Club con aquella llamada de Paco García.

Tengo infinidad de recuerdos y de historias durante esos diez años, pero estos días recordé algunas de las que venían con las cartulinas de El Progreso. En la lámina 14 vienen varios momentos importantes y que se vivieron de forma muy especial.

El triunfo en la Copa con aquella maravillosa canasta de Morley en el último segundo fue un momento especial. Ayudé a preparar aquella competición pero al compaginar mi labor de ayudante con la de entrenador jefe en el equipo EBA, me fue imposible asistir a Zaragoza. Recuerdo con especial cariño el detalle de Paco García que pidió a la federación que enviaran una réplica más del trofeo para que yo también pudiera tenerla, al no poder asistir al partido no la tenía. Ese trofeo sigue estando en un lugar privilegiado en mi casa.

Victoria en la Copa Príncipe en Zaragoza / CB Breogán

En esa misma lámina vienen tres momentos bastante más tristes. El más triste sin duda el del fallecimiento del exjugador Sergio Luyk, un gran tipo al que tuve la suerte de poder conocer y que dejo una gran huella en nuestra ciudad.

Los otros dos tristes momentos fueron deportivos. Uno en el 2008, en la derrota frente al Bruesa de Pablo Laso en Cáceres y que nos dejó una vez más imágenes de la grandeza de nuestra afición y de la posterior decepción. La otra, la derrota durísima sufrida en Los Barrios en el año 2009 que nos eliminó de los playoffs por la vía rápida. Lo sucedido después en el vestuario visitante es algo que me guardo para mí.

Ya en la última lámina del coleccionable otros cuantos momentos inolvidables. La derrota en Menorca con aquella discutible falta señalizada sobre Betinho, y que recuerdo porque tras el partido me fui a agarrar a un desencadenado Jeff Adrien que se dirigía hacia los árbitros y en un golpe de brazo del jugador salí desplazado unos metros para atrás.

También esa lámina es especial para mí porque menciona la noticia de mí contratación como entrenador jefe y ya en la última página hace mención de la “apoteosis de la marea celeste” vivida en las finales del año 2015 y del tremendo dolor vivido tras el quinto, y sobre todo, el cuarto partido.

50 años de baloncesto, 50 años de alegrías, 50 años de tristezas, 50 años que espero y deseo sus protagonistas me sigan contando porque estoy seguro que aún hay infinidad de historias que no se han contado ó que no hemos contado.

¡Gracias por tanto Breogán!

