Burela FS xa está nas semifinais da copa Xunta

O Pescados Rubén Burela FS xa é semifinalista da XXVI Copa Galicia. Poderá verse as caras co Prone Lugo logo de bater ao Cidade de Narón nunha cita moi rifada, con moito traballo defensivo para os laranxas na recta final. “Faltounos intensidade e concentración, pero o importante é que o obxectivo se cumpriu” explicaba o técnico burelista, Tomás de Dios.

FICHA TÉCNica Cidade de Narón: Esparza, Chicho, Brais, Víctor, Juve, cinco inicial. Tamén xogaron Sergio, Malaguti, Quique, Iván e o porteiro Arrivi no segundo tempo. Pescados Rubén Burela FS: Álex, Isi, Iago Rodríguez, Carlitos, Antoñito, cinco inicial. Tamén xogaron Iago Míguez, Bellvert, Cuco, Renato, Hélder Goles: 0-1, min 22, Iago Rodríguez; 0-2, min 30, Bellvert; 1-2, min 36, Iván. Árbitros: Vilas Martínez e De la Iglesia Castelao, de Santiago. Amoestaron a Arrivi e Víctor do Cidade de Narón e a Antoñito do Pescados Rubén Burela FS. Incidencias: Partido de cuartos de final de XXVI Copa Galicia disputado na Gándara ante unhas 250 persoas.

A Gándara viviu unha primeira parte sen cambios no eletrónico. “Na primeira parte, esa falta de intensidade e concentración afectounos na profundidade. Ao descanso cambiamos un pouco. Ao poñernos por diante no marcador o partido abriuse un pouco máis e tivemos máis posesión” explicaba De Dios, tras tomar a iniciativa os laranxas con goles de Iago Rodríguez, no 22, ampliada no 30 con Bellvert. Os mariñáns tiveron que aplicarse en defensa para non deixar escapar a eliminatoria nos últimos minutos, con 1 tanto de Iván con xogo de cinco: “A defensa de porteiro-xogador complicóusenos un pouco ao final e tocounos sufrir, pero conseguimos manter a vantaxe”, concluía Tomás de Dios.

A outra semifinal

O segundo billete que opta á final decidirase entre Noia FS e Santiago Futsal, que gañaron a O Parrulo (5-5, nos penaltis) e Leis Pontevedra (1-4) respectivamente. A liga regresará tamén con arrecendo irmandiño, o sábado 4, coa Xornada 18, na pista do Santiago Futsal, duodécimo con 19 puntos, e as cámaras de Teledeporte (13.15 horas).

