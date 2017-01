El día en el que el Iphone 7 rompió la magia

Tuithistoria a la japonesa.

Un restaurante japonés y la camarera no para de mirar a la mesa de uno de los clientes. Él come sushi tranquilamente. Ella observa, enamorada. Le da vergüenza acercarse y cuchichea con sus compañeras. Tiene el pelo liso oriental y los ojos grandes como un dibujo animado de Miyazaki. Aprovecha que hay que llevar una cocacola zero a la mesa para hacer un movimiento tipo kamikaze.

Se coloca, con el mandil manchado de shusi, junto al cliente.

El chico sonríe creyéndose un imán de asiáticas.

La china pregunta (con tremendo acento japonés-español) "¿ES EL IPHONE 7?"

Se acaba la magia. Se rompe el momento. Ella sólo tiene interés tecnológico en el móvil del comedor de rollitos. Nada más.

-No, es el 6 pero lo llevo en una funda grande que es también un cargador, dice él.

-¿Ah sí? ¿Me lo dejas que lo vea? -dice ella- Me había confundido.

Durante unos segundos más charlan sobre las bondades de la funda blanca del chico y ella le cuenta que quiere comprarse el iphone 7 pero "no le cabe en el bolsillo del pantalón".

Ella concluye: "Sólo quería probalmelo" (con ele) y el se sirve la cocacola mientras se imagina al otro lado del mundo, en Tokio, pidiendo a un japonés -o a una japonesa- su iphone 7.

"Sólo para ver si me cabe en el bolsillo", repite en voz baja. Y sonríe.

Javier Ruiz.

