El Nuevo Hospital y muchas dudas

Esta semana otra vez hemos escuchado las noticias sobre el nuevo hospital y en palabras del Consejero de Sanidad, que además ignora la opinión y el criterio de los profesionales de la Sanidad en Palencia… Pero eso es otro tema.

Decía que a mi cada vez que oigo hablar del nuevo hospital, me surgen muchas, pero que muchas dudas.

Para empezar por el principio¿por qué es necesario un nuevo hospital en Palencia si el actual que tenemos apenas tiene 30 años?. Si es porque el anterior tiene deficiencias insalvables, se debería investigar porque una obra pública de gran envergadura tiene que ser derribada, si digo bien derribada y no se puede hacer reparaciones.

El nuevo hospital es una obra ajena a las necesidades de la ciudadanía; no genera ningún entusiasmo. Me voy a explicar. Hemos oído ya durante mucho tiempo voces pidiendo un hospital comarcal en la zona norte, que considero más que necesario y más que justificado; hemos oído peticiones de que se implanten en Palencia servicios que ahora no existen- radioterapia por ejemplo - que hace que las personas se tengan que desplazar a Valladolid, Burgos o Salamanca a recibir tratamientos durante día y días. Es decir lo que pide la ciudadanía Nada de Nada, pero… se han sacado de la manga un nuevo hospital.

Y me genera muchas dudas también la justificación: no se va a disponer de más camas de las que ahora tiene la sanidad de Palencia, No vamos a tener más servicios (otras especialidades otras prestaciones y tratamientos… NO)¿entonces para qué?, pues la justificación del consejero es… Vamos a tener más espacio… y el personal podrá trabajar mejor….

Y digo yo, además vamos a salir perdiendo – porque nos tocará pagar, y bastante dinero por el aparcamiento, ¡ya lo veremos! –

Yo tengo la impresión de que la verdadera necesidad del HospitalES HACER LA OBRA ahí es donde han puesto las autoridades y las instituciones todo el empeño.

Las personas en Palencia necesitábamos mejorar los servicios, más personal que nos atiende, disponer de más y mejores equipos y aparatos. Seguro que muchas persona compartís mis dudas.

