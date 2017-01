Perfumerías Avenida en la Copa contra el hambre de todos

El reparto realizado de los emparejamientos de cara a la Copa de la Reina de Girona no dejó opción a que los dos grandes favoritos de la competición, Perfumerías Avenida de Salamanca y Spar Girona, se vean las caras antes de la final del torneo, que en un principio se iba a disputar el domingo 12 de febrero a las 12h00, pero a última hora se ha motivado el cambio y a estas alturas no se conoce el horario definitivo.

De tal forma, las chicas de Miguel Ángel Ortega saldrán a competir el sábado, día 11, a las 21h15 contra el ganador del partido entre GernikaBizkaia y Al-Qazeres. En el caso de las anfitrionas, dispondrán de dos horas más de descanso la noche previa a la final en el caso de que pasen y de que el partido se juegue en la matinal dominical. Su partido está programado para las 19h00, y se medirán al vencedor del partido entre Araski y Ferrol.

El sorteo se ha producido con apenas dos semanas de antelación sobre la semana del torneo, lo que motivó las quejas de los máximos responsables de Perfumerías Avenida ante la pasividad de la FEB, organismo encargado de la organización del evento junto con la ciudad de Girona y el propio club local. Además, los aficionados a los que les interesara poder desplazarse hasta Cataluña para vivir la Copa de la Reina in situ no han podido comenzar a retirar sus entradas, vía Perfumerías Avenida, hasta este inicio de semana, lo que ha conllevado incertidumbre entre ellos y las dificultades de algunos de no poder organizar un viaje con tan poco tiempo de antelación.

A POR LA SEXTA

Tras el disgusto que el año pasado se llevó el conjunto salmantino después de caer en la final de la Copa de la Reina 2016 frente a Conquero Huelva, conjunto que después ha descendido hasta la Primera Nacional andaluza de baloncesto (la misma en la que ahora están, por ejemplo, el equipo femenino de la USAL y el Santa Marta), Perfumerías Avenida quiere ganar el título como cada año, en los que aspira a alzarse con todos los torneos nacionales. Las de Salamanca ya ganaron el título de 2005 en Valencia frente a Mann Filter, el del año siguiente en León contra el ya extinto Ros Casares Valencia, después hubo una ‘sequía’ hasta el 2012, cuando las azulonas ganaron en Arganda del Rey de nuevo a Ros, y por último, en 2014 y en 2015 también en Madrid, en concreto en Torrejón de Ardoz, Avenida triunfó contra Rivas y Conquero Huelva. Vivas en todas las competiciones, y realizando una temporada muy positiva, Perfumerías Avenida buscará la sexta Copa de la Reina de su historia en Girona la segunda semana de febrero.

