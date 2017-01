Pedro Andueza: "Llevaba tres años diciendo que me voy"

Pedro Andueza de la presidencia de la ACT (Asociación clubes de traineras) tras cinco años en el cargo. El pasaitarra se marcha porque considera que era el momento. "Llevaba tres años diciendo que me voy, seguí el año pasado y me di cuenta de que tenía que haberlo dejado, y he pensado que este es el momento adecuado", señala Andueza en una entrevista en SER DEPORTIVOS GIPUZKOA, donde ha explicado las razones para dejar la presidencia cuando le quedaba un año más de mandato. Su sustituto será elegido en la asamblea que se celebrará el próximo sábado. "Seguiré un poco este año para ayudarle, y espero que supere a todos los presidente que ha habido hasta ahora, porque se trata de eso".

Andueza ha publicado en la web de la ACT una carta de agradecimiento por estos cinco años como presidente.

"Como todos sabéis, a partir del próximo día 28 de enero dejaré el cargo de Presidente de la ACT. Ahora que ha llegado el momento de abandonar esta labor que he desempeñado en estas últimas cinco temporadas, no quería desaprovechar la oportunidad de despedirme de todos vosotros.

Gracias por vuestra ayuda, gracias por vuestro trabajo.

El remo no sería como es si entre todos vosotros no lo hubierais mimado tanto. Os animo a seguir en ello. He tenido el placer de conoceros y he disfrutado con todo cuanto habéis escrito, hablado, fotografiado o emitido. Con todo, de verdad. Eso es lo que siento y lo que me llevo de todos vosotros.

Estoy seguro de que el trato será igual o mejor con la persona que se hará cargo de la presidencia. Os animo a que sigáis actuando con la responsabilidad que siempre mostráis, ya que cada palabra que sale de vuestra pluma o micrófono, tiene un gran impacto en el futuro de este deporte y de esta Asociación".

Comentarios