200 infants entre 0 i 10 anys en situació de risc el 2014

Un estudi de la Fundació Julià Reig detecta que uns 200 infants d'entre 0 i 10 anys es troben en situació de perill el 2014.

Aquest dimarts s'han presentat els resultats de l'estudi 'Infància en perill a Andorra. Realitats, problemàtiques i noves perspectives'. Segons les dades que ha pogut recollir la responsable d'aquest treball, Magda Mata, al 2014 hi havia 200 infants en perill en la franja compresa entre els 0 i els 10 anys, la qual cosa representa un 2,4% de la població total d'infants d'aquesta edat. Segons l'experta, tots aquests infants estaven sent objecte de seguiment per part d'algun tipus de recurs o servei de l'administració i la gran majoria dels casos es devien a negligències; és a dir, que els infants no rebien totes les cures que necessitaven, ja fos en cas de problemes de salut, higiene, vestimenta, alimentació o d'altres.

L'estudi és fruit de la feina que es va fer en un primer treball titulat 'Infància i adolescència en perill a Andorra', editat el 2013 i que comprenia la franja d'edat entre els 10 i els 21 anys. Així, tal com ha posat en relleu la presidenta de la Fundació Julià Reig, Déborah Ribas, en el primer estudi es van adonar que moltes de les problemàtiques dels adolescents neixen a la infància.

També s'ha destacat en l'estudi la major dificultat en la detecció del risc o perill en els infants més petits; és a dir, en els que es troben en la franja que va dels 0 als 3 anys, especialment en aquells casos que no van a les escoles bressol. Així, posa en relleu que la franja amb menys intervencions per part dels serveis socials és la que va dels 0 als 3 anys, la qual cosa representa un 9,2% del total. En aquest sentit, Magda Mata explica que l'ocupació de les places a les escoles bressol durant l'any 2014 era del 55,6% la qual cosa suposa "una disminució important si la comparem amb la dels anys 2005-2009".

En la presentació també hi era el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot que ha anunciat per a l'abril un esborrany de la Llei de la infància.

Un text que ha de modernitzar una llei que data del 1996 i que en molts aspectes ha quedat obsoleta.

Comentarios