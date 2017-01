La millora de la RN20 serà cofinançada entre França i Andorra.

La reunió que ha mantingut aquest dimarts el cap de Govern, Antoni Martí, acompanyat pel ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, amb una delegació francesa encapçalada per la prefecta de l'Arieja, Marie Lajus, ha servit per impulsar el projecte de millora de la part sud de la RN20 durant els pròxims quatre anys.

Segons ha informat el Govern, durant la trobada s'han identificat les operacions prioritàries i s'ha acordat que el projecte sigui cofinançat, tot i que no ha transcendit quina quantitat hi destinarà el Principat. El projecte és un compromís que va adquirir el primer ministre francès, Bernard Cazeneuve, el passat mes de desembre, que té un cost de 200 milions d'euros, el 50% dels quals seran assumits per l'Estat francès, mentre que la resta haurà d'anar a càrrec de la regió, el departament i d'Andorra.

