SDP vol saber què farà el Govern perquè l'ETIAS no afecti als andorrans

SDP insisteix al Govern que informi sobre l'aplicació de la nova normativa europea d'informació i autorització de viatge, l'anomenada ETIAS.

La formació ha registrat una pregunta al Consell General en què urgeix a l'executiu a detallar de quina manera afectarà la mesura als andorrans, així com les accions previstes per l'executiu perquè el Principat estigui al mateix nivell de països com Mònaco i San Marino.

SDP denuncia que, a hores d'ara, no hi ha cap certesa jurídica que permeti afirmar que els andorrans estiguin exempts de sotmetre's a aquesta nova regulació de circulació de persones i, per tant, hagin d'obtenir un visat per poder viatjar als països de l'espai Schengen. La formació ha alertat que un informe del Consell Europeu demana celeritat als països per concretar el seu estatus dins aquesta nova normativa per tancar l'acord al juny 2017, encara que l'aplicació s'executi al 2020.

Preocupa especialment a la formació els incidents fronterers derivats del contraban de tabac per la possibilitat que això pugui perjudicar al Principat en les negociacions d'aquest acord comunitari. A més, SDP ha detallat que hi ha pàgines web.

