El TC tomba el recurs d'empara dels Pujol

El Tribunal Constitucional ha tombat el recurs d'empara presentat per la família Pujol a Andorra per evitar la comissió rogatòria demanada per l'Audiència Nacional sobre els comptes del clan al Principat.

El Constitucional denega la petició d'empara perque els Pujol no han presentat noves proves que indiquin que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa. També rebutja l'argument de persecució política en considerar que no té prou fonament jurídic.

Els advocats dels Pujol van presentar el recurs d'empara constitucional contra les resolucions del 27 de maig i del 14 de juny del 2016, dictades pel Tribunal de Corts, amb l'objectiu que el Tribunal Constitucional les anul·lés.

El BOPA d'avui publica la resolució rebutjant el recurs de la família de l'expresident de la Generalitat.

Comentarios