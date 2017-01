BPA Valores al Panamà té fons per valor de 300 milions de dòlars

BPA Valores al Panamà té fons per valor 300 milions de dòlars i la majoria dels seus clients són espanyols.

Com ja va anunciar la SER, la societat panamenya de valors de BPA ha entrat en liquidació forçossa per ordre de la Superintendència del Mercat de Valors del país centreamericà després d'intentar un procés de venda que no s'ha pogut materialitzar per la falta d'implicació de l'AREB, segons denunciava el propi organisme regulador panameny.

El diari digital espanyol El Confidencial revela avui que el valor total dels actius d'aquesta filial de BPA ascendeix als 300 milions de dòlars de clients majoritàriament espanyols.

Segons fonts financeres coneixedores de l'operació, els afectats veuran mermada la seva inversió amb aquesta liquidació forçossa. Aquesta societat forma part dels actius de l'antiga BPA que no han passat a Vall Banc. És la que compta amb major quantitat de fons gestionats però no és la única. També queda BPA Panamà, una fitxa bancària amb uns 90 milions de dòlars que seguirà el mateix camí que BPA Valores en un termini màxim d'un mes.

Segons El Confidencial, alguns dels clients espanyols de BPA Valores ja preparen demandes contra l'AREB i els seus responsables en considerar que ha permès l'actual situació "per omissió".

