El PS, més a prop d'un enteniment per les competències comunals

El PS afirma que en aquest moment, i a 15 dies d'aprovar el pressupost, el seu vot a la congelació de transferències continua sent no. Encara que, segons ha assegurat la formació, després de la reunió d'ahir amb el cap de Govern, estan més a prop d'arribar a un enteniment.

Antoni Martí es va reunir ahir per primera vegada amb el PS per presentar-los un primer esborrany de la reforma de competències i transferències sobre el que s'està treballant. Segons ha assegurat el PS, a hores d'ara, amb la informació que tenen, votarien no a la congelació de les transferències als comuns. Almenys així ho ha manifestat a la SER el conseller general Gerard Alís.

Segons ha explicat el PS, en la reunió d'ahir amb el cap de Govern es va parlar de la reordenació de les competències de les diferents institucions, és a dir, el què han de fer els comuns i el què ha de fer el Govern. A més, segons la formació, també es va parlar de recentralitzar algunes competències i, finalment, d'ajustar el finançament dels comuns, tenint en compte les competències que tindran realment.

El PS ha afirmat que estan en el camí de trobar-se amb el Govern però encara no estan en la línia que ells creuen que han de seguir. Així i tot, han assegurat que no estan lluny d'un possible enteniment tot i que encara han de concretar-se els detalls de cadascuna de les propostes que s'han presentat

Tot i així encara no hi ha data per a les properes reunions.

