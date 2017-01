Espargaró confia en acabar entre els deu primers al Mundial

El pilot català resident a Andorra, Aleix Espargaró, confia en acabar entre els deu primers del Mundial de Moto GP que arrenca el proper mes de març a Qatar.

El pilot ha passat avui pels micròfons de La Graderia i ha explicat que es troba molt a gust a Andorra, on hi viu amb la seva dona des de fa quatre anys. "Estic molt a gust aquí, poder entrenar en alçada és tot un luxe; mai havia estat físicament com ara" ha dit Espargaró qui practica l'esquí de muntanya i el ciclisme dins la seva preparació física.

Espargaró ha comentat també les polèmiques declaracions d'Àlex Crivillé al respecte de la tributació dels esportistes espanyols a Hisenda. Espargaró ha afirmat que "comparteixo el 99 per cent" del què pensa Crivillé, tot afirmant que potser "no es va explicar del tot bé". Per al pilot resident "és abusiu" que Hisenda es quedi més de la meitat dels ingressos dels esportistes professionals i ha afegit que "mai plou a gust de tothom" quan alguns d'ells, com en el seu cas, decideixen canviar la seva residència. "Jo visco a Andorra el cent per cent del temps que no estic competint i mentre sigui legal, continuaré vivint aquí" on hi troba "una excel·lent qualitat de vida".

