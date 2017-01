La selecció de futbol sala amb moltes ganes del Preeuropeu de Lituània

El seleccionador està satisfet del treball que han fet els seus jugadors en els tests de preparació en què han guanyat els dos partits a Estònia i un a Grècia, mentre l'altre el van empatar. Les aspiracions en aquesta fase passen per poder guanyar a Lituània on diu que hi posaran tots els esforços i després intentar guanyar a França dissabte.

Es tracta d'una selecció molt jove però que en els partits amistosos ha demostrat del què es capaç de fer. Entre els convocats hi ha Cristian Regalo o Gerard Raventós.

