El pilot Edgar Montellà presenta el calendari de la nova temporada de competició

Després de la participació del pilot Edgar Montellà la temporada passada en el campionat de monoplaces de Catalunya, on va obtenir una meritòria tercera plaça, el pilot becat per l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) ha decidit fer un pas més i afrontar la propera temporada per tal de fer tot un campionat nacional sencer.

De moment, en el programa de la temporada que ha presentat aquest dimecres el jove pilot es compta la participació en quatre proves, el mínim de competicions per poder puntuar en la categoria estatal.

