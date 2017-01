Torrecilla: "No necesitamos reforzar el ataque"

En menos de 24 horas, el Betis ha presentado dos refuerzos en el mercado invernal. Alin Tosca, central rumano, viene para sumar un efectivo más en una posición que necesitaba ser reforzada desde el inicio: “Sí que conocía al Betis, porque la liga española se sigue mucho en mi país. He seguido partidos del Betis en Rumanía. Hablé con jugadores que han estado aquí. Me han contado que Sevilla es muy bonita y que debo trabajar mucho porque la liga es muy dura. Marica, que estuvo en el Getafe, me aconsejó que fichara por el Betis. También he hablado con algunos amigos que juegan en Segunda y me han dicho que mi vida va a cambiar".

Por su parte, el presidente Angel Haro también valoró la actitud de los aficionados del Betis y la llegada de los dos fichajes: "La afición estuvo bien durante el partido y pitó al final, que es lo que hay que hacer, porque antes había animado. La afición estuvo de chapeau. Estos refuerzos van a contribuir a que estemos cerca y superemos el objetivo. Estoy convencido de que va a ser así”.

El director deportivo, Miguel Torrecilla descartó un refuerzo para el ataque. “Con la línea ofensiva que tenemos debe ser suficiente para conseguir el objetivo. Hay algunos jugadores que están lesionados pero pronto volverán. Creemos que el nivel ofensivo de la plantilla es suficiente para lograr el objetivo”.

“Una cosa es que sea un mercado al que se deba acudir lo menos posible y otra que no se vaya a él. Entendemos que no estamos dentro del objetivo y que debemos hacer algo para mejorar. Eso se puede hacer a través de los entrenamientos y con fichajes. Queremos estar más cerca del objetivo e, incluso, superarlo. Eso se verá en el día a día. Estos dos jugadores tienen una trayectoria contrastada y nos van a ayudar”, añadió.

