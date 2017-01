Crespo niega que los acusados amañaran el concurso para favorecer a Sando

"¿Se le garantizó a Sando la adjudicación del concurso?", ha preguntado el abogado del exdirector de Mercasevilla. "En absoluto", ha respondido el expresidente de Mercasevilla y exconcejal socialista, Gonzalo Crespo. "¿Se pusieron de acuerdo para hacer eso?", ha insistido el letrado. "No, por favor. Lo niego rotundamente", ha insistido el acusado. Crespo es uno de los diez acusados en el juicio por la venta de los suelos de Mercasevilla a Sando en un concurso público supuestamente amañado para beneficiar a la empresa que ya poseía los derechos de superficie.

El exconcejal ha reconocido que la razón principal para vender el terreno era "el problema económico" de Mercasevilla. De ahí que el abogado de los mayoristas de Mercasevilla, que ejercen la acusación, le haya preguntado por qué motivo, entonces, se penalizaba en el pliego a las empresas que hicieran una oferta económica más alta y se premiaran criterios sociales. Crespo ha contestado que no lo sabe y que no se va a inventar la respuesta. Él, ha repetido en varias ocasiones, no se leyó esas clausulas. Las conoció por las explicaciones que ofrecieron los técnicos en el Consejo de administración y en la Junta de accionistas.

Eso sí, Crespo se ha empeñado en dejar claro claro que el pliego fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla y "eso era algo raro en aquella época"(2006). Además contó con la "felicitación" de la oposición, ha recordado.

El juicio continuará este jueves. El exconcejal del PSOE terminará de responder a las defensas y luego está previsto el interrogatorio del exconcejal de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos.

El acusado Luis Sánchez Domínguez, expresidente de Sando, no asistirá a las próximas sesiones por motivos de salud. Ha respondido a las preguntas del fiscal y de su defensa para señalar que estuvo al margen de este concurso porque en aquellos años él estaba de retirada.

Los diez encausados se enfrentan a los dos años de cárcel que le pide el fiscal por los supuestos delitos de fraude, exacciones ilegales y prevaricación.

