La depuradora fa pudor

No ho entenc. Com és possible que una depuradora que neteja l'aigua de l'àrea metropolitana de València, part de l'aigua que arriba a l'Albufera, no haja tingut mai llicència? És la mateixa depuradora investigada per un forat que depenent de qui faça el càlcul va des de vint-i-cinc a més de quaranta milions d'euros. Que pagà suposadament, suposades traductores romaneses que feien la seua suposada tasca de traducció en hotels de luxe. I resulta que durant tots els anys que està funcionant no ha tingut mai llicència. Però si directius i consell d'administració (amb tots els colors polítics que no hem d'oblidar-ho) cobrant salaris i dietes de dibuixos animats i pagant traductores i obres inexistents i factures en restaurants interminables. I generant molèsties al veïnat que han acabat ara amb una ordre de tancament que pot fer pitjor el remei que la malaltia. Algú hauria de donar alguna explicació. Perquè la depuradora de Pinedo fa pudor.

