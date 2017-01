La patata caliente de la depuradora

Podrían haber acudido al Supremo para ganar algo más de tiempo y resolver el grave problema que se plantea con la depuradora de Pinedo. Pero no. En contra de lo que anunció hace unos días la Conselleria de Medio Ambiente ha decidido no acudir al Supremo. Una decisión valiente si se tiene en cuenta que el TSJ está decidido a cerrar una parte de la planta.

En la Conselleria creen que podrán convencer al tribunal valenciano. Más difícil lo va a tener con los vecinos que vienen sufriendo durante años las molestias. Aunque lo que más me sorprende de esta historia es que los actuales responsables de Medio Ambiente no han echado la vista atrás, como sí hacen otros dirigentes de Compromís. No he escuchado durante estos días ni un solo reproche al anterior gobierno del Partido Popular.

