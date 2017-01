No hay que ser adivino para prever el discurso que mantendrá esta mañana el consejero de Sanidad en su comparecencia. El colapso del que se viene hablando, en buena parte de los hospitales de la comunidad no es tal, si acaso, dirá el consejero, se han vivido algunas situaciones complicadas derivadas del efecto de la dichosa gripe. Esta posición poco se parece a la que viene constantándose en las salas de espera de los centros sanitarios durante este mes de enero y una parte importante de diciembre. Acudir a los servicios de urgencia se traduce en horas de espera, hasta que los ciudadanos reciben una adecuada atención. Sí, ya sabemos que no hay que acudir a urgencias sino hay un motivo fundado, pero también sabemos que pedir hora para el médico de cabecera implica esperar varios días hasta que la cita se produce. Se ponga como se ponga la junta, el efecto de los recortes en sanidad es evidente, muy evidente, en cuanto surge cualquier complicación. Por cierto, la gripe y sus efectos llegan cada año con mayor o menor intensidad más o menos en unas fechas conocidas, algo que debería tenerse mucho más en cuenta de lo que parece tenerse. La calidad de la sanidad pública también ha de medirse en base a la capacidad de reacción ante los imponderables.

