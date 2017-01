Señales para el Camino Portugués por la Costa

A partir del cinco de febrero comenzará la instalación de 80 mojones y 130 placas indicativas por todo el camino en su recorrido gallego. Se inicia en Camiña y pasa por A Guarda, Redondela, Oia, O Rosal, Baiona, Nigrán, Vigo y Redondela, pero la ciudad olívica no contará a priori con señalización, no con esta al menos, porque no han respondido al requerimiento de la dirección xeral de Turismo y, nos explica la directora xeral, Nava Castro, que tampoco acudieron a ninguna reunión previa, y sin permiso no pueden instalar las señales salvo en carreteras autonómicas.

El resto de concellos sí han hecho sus solicitudes y a partir de febrero lucirán la nueva señalización tras el reconocimiento oficial a esta ruta que se hizo en 2016. Una ruta con un fuerte componente de histórico, patrimonial y turístico con el que la Xunta quiere seguir incrementando el número de turistas que llegan a Galicia y diversificar la afluencia de peregrinos que llegan a Compostela ya pensando en el próximo año Xacobeo.

