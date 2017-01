Carreras en el área para redactar planes generales

Algunos municipios ya tienen los deberes hechos caso de Arbo, As Neves, O Porriño, Fornelos o Baiona, este último concello incluso ya con el plan adaptado a la nueva Ley del Suelo. Tui también, fue uno de los últimos en aprobar su plan , en 2011 y el más reciente Mos, que lo conseguía hace una semana no sin muchos problemas: le costaba diez años, y no es el único: concellos como por ejemplo Gondomar van en su tercer intento. Pero ya se sabe lo que se suele decir, aquello de que a la tercera va la vencida. Después de una fase de participación con exposición pública de dos meses ahora el equipo redactor está “procesando la información” para iniciar una nueva redacción, espera el concejal de Urbanismo que este mismo año.

Más avanzado tiene su plan el concello de Nigrán que están en estos momentos pendientes de contratar el estudio arqueológico para después realizar la aprobación provisional. Esa será sin duda en 2017, y no descartan que la definitiva pueda ser también este año, según nos explicaba el alcalde del municipio, Juan González, “aunque firmo si me aseguran que es en 2018”, apunta.

En Cangas también tras años intentando sacar adelante el planeamiento ahora está la redacción en proceso de licitación. Los pliegos están aprobados y esperan poder volver a adjudicar su redacción en breve después de que en la legislatura pasada la empresa que ya tenía esa adjudicación entrase en concurso de acreedores. En uno o dos meses espera Xosé Manuel Pazos que esté adjudicada

Redondela, después de dos planes fracasados, empezaron hace dos años y medio un nuevo plan. En medio les cogió la nueva Lei do Solo de la Xunta, así que tuvieron que reorganizar los plazos y ahora están a punto de enviar a la Xunta la documentación. Después esperan presentar el borrador a los grupos y vecinos de cara a aprobarlo inicialmente en 2017.

Vigo, con el plan anulado desde 2015 tiene que inciar también una nueva redacción.

Comentarios