Jortos, duda ante Covadonga

El capitán del Balonmano Zamora MMT Seguros, Jorge Martín (Jortos) es seria duda para el partido que el equipo disputará este sábado en Gijón frente al Grupo Cultural Covadonga (19 horas)

Aunque el jugador piensa que es complicado que pueda llegar, no tiene aún el dictamen definitivo de su lesión, que problemente quede en una sobrecarga, pero no está descartada una posible microrrotura, y no será hasta el último entrenamiento del viernes cuando se decidirá si definitivamente entra o no en la convocatoria.

Por contra, el equipo podrá contar de nuevo con Sebastián Ceballos y Facundo Cangiani (Fafá), una vez que finalizó la presencia de sus selecciones, Chile y Argentina, en el Mundial que se está disputando en Francia.

