Los concejales del PSOE en el Cubo del Vino denuncian a sus agresores

Los concejales del PSOE en El Cubo del Vino, tras la convulsa moción de censura del lunes pasado, han decidido presentar denuncias personales ante la Guardia Civil contra las personas que les insultaron y amenazaron antes, durante y después del pleno. Un episodio en el que hubo más que increpaciones e insultos, ya que la portavoz del grupo socialista, la concejala Lourdes Peinador, ha denunciado que fue agredida cuando se disponía a entrar en la casa consistorial para asistir al pleno de la moción.

El grupo socialista de El Cubo del Vino ha recibido hoy el apoyo expreso de la dirección del PSOE zamorano, mientras el alcalde, Juan Ramón García, desgranaba ante los medios de comunicación argumentos y explicaciones para plantear la moción de censura.

En ese escenario, tanto el secretario provincial del PSOE, Antonio Plaza, como el alcalde de El Cubo criticaron la presencia y la actitud en la moción del diputado nacional del PP José María Barrios. “Qué pintaba José María Barrios en el pleno” se preguntó Antonio Plaza, que lo acusó de alentar la bronca con su presencia. El alcalde de El Cubo definía a su antecesor, el alcalde censurado Basilio Leal, como “un aventurero de la política, un peón de Barrios”.

El alcalde de El Cubo dijo que tienen firmado un acuerdo de gobernabilidad de 16 puntos con el concejal de Ciudadanos que apoyó la moción de censura, Felipe Sánchez. El concejal de Ciudadanos no se integrará en el grupo de gobierno, aunque dará su apoyo en base a ese acuerdo de gobernabilidad de 16 puntos.

Su compañera de candidatura en Ciudadanos (y no compañera del ex alcalde del PP como erróneamente les contamos el lunes) mostró una actitud muy alterada y agresiva en el pleno y llamó “andaluz fullero” al alcalde, entre otras lindezas. El segundo concejal del PP (y no el de Ciudadanos como igualmente les informamos de forma errónea) fue quien decidió no acudir al pleno.

