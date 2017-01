Cani lo sabe y lo entiende aunque sería perjudicial

Zaragozano de nacimiento y zaragocista de cuna, a Cani nadie tiene que explicarle que puede pasar el próximo domingo en la Romareda si el Real Zaragoza no consigue la victoria frente al Lugo.

El 8 blanquillo sabe que se está creando un caldo de cultivo hostil pero adivirtió que "en esto, los perjudicados somos todos. Los jugadores, los aficionados, la prensa... somos todos. Que a nadie le quepa la menor duda", declarando también que "la gente los medios de comunicación "podéis decir lo que queráis y la gente protestar todo lo que quiera. Nosotros no tenemos nada que decir y aceptaremos lo que venga".

Conocedor como nadie en la plantilla de lo que es y lo que supone la Romareda para el equipo, Cani no ocultó desde la humildad que si hay un mal ambiente el domingo "lo tendremos más difícil para ganar. Por eso, todos seremos los perjudicados, no solo los jugadores", subrayo el zaragozano "por la experiencia, no solo de aquí, sino de todos los equipos donde he estado"

El jugador aragonés junto con Ángel se pudo incorporar hoy al trabajo con total normalidad aunque Valentín, Casado, Zapater y Lanzarote continúan con trabajo individualizado al arrastrar diferentes problemas físicos.

Comentarios