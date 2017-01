"La pasión y la ilusión mueven montañas"

En el espacio Futuro Presente, en Hoy por Hoy Zaragoza, hemos conocido - junto a Álex Dantart - al emprendedor Pablo Sanagustín. En 2007 creó en solitario una empresa monoproducto, Arelux, basada en un producto de aislamiento térmico. Y, desde entonces, no ha parado de innovar y de iniciar proyectos. "Lo que me gusta es emprender y vender, el sector y el producto no es tan importante", asegura Pablo Sanagustín.

Posteriormente, continuó con la pintura térmica y comenzó a diversificar. Con Todocesped "empezamos hace 7 años y fue por un corte de agua que hubo en Barcelona y prohibieron llenar las piscinas en verano". Entonces pensó en el césped artificial y pensó que "este producto tiene que tener una demanda ahora brutal y, efectivamente, tuvo una respuesta muy fuerte y montamos la marca en una semana".

Comentarios