Cristóbal Medina nuevo presidente de la Asociación de Novelistas

Cristóbal Medina es el nuevo presidente de la Asociación de Novelistas de Ávila 'La sombra del ciprés' que este pasado fin de semana renovaba su junta directiva durante la celebración de la Asamblea anual. Medina sustituye a César Díez Serrano que decidía renunciar al cargo y que había sido el presidente desde la creación de la Asociación en 2014.

En la Asamblea se renovaba también la totalidad de la junta rectora de la Asociación con lo que Carolina Ares ha pasado a ser la nueva Vicepresidenta, Sergio Sánchez, secretario, Guillermo Buenadicha nuevo tesorero y se crea la figura de portavoz que recae en Paula Velasco.

Según Medina "queremos continuar con las actividades que hemos ido creando durante estos años como los premios o las firmas de libros el 23 de abril pero también para este año tenemos algunas sorpresas de las que hablamos en la Asamblea" aunque prefiere no irlas desvelando hasta que no sean una realidad. No obstante, lo que si se anuncia es un nuevo libro colaborativo entre los componentes de la Asociación, "va a ser algo sobre Ávila pero distinto a 'El mundo según los abulenses', las publicaciones que hemos editado hasta ahora".

El nuevo presidente se muestra satisfecho de la presencia que han logrado en la sociedad abulense y, en clave interna, de la colaboración que han conseguido entre los miembros de la asociación que se creó con tres personas "sin saber si había gente que escribiera en Ávila porque no nos conocíamos. Yo creo que los más importante es la relación que estamos creando entre nosotros, compartiendo las experiencias y conocimiento de cada uno y con unos vínculos que nos hacen crecer"

La Asociación está compuesta actualmente por 33 escritores, muchos de los cuales espera su nuevo presidente, presenten obra en este 2017. El primero será Carlos Fernández Alameda este sábado 28 de enero con su novela '8 metros por segundo'.

