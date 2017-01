Cardona disputará a Antona el liderazgo del PP en Canarias

Juan José Cardona, disputará a Asier Antona el liderazgo del PP en Canarias en el próximo Congreso regionaldel partido que se celebrará el 17 y 19 de marzo. Así lo confirmó esta mañana el también portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quien considera que es bueno generar debate democrático entre los afiliados del partido y porque cree que Gran Canaria debe tener el peso que merece en el mapa político de las islas, siendo él que cabeza de lista con más respaldo de todos los que los populares presentaron en las últimas elecciones locales.

Cardona apuntaba que hace este anuncio porque el actual presidente del PP regional, Asier Antona, iniciará una campaña por las islas tras pedir al resto que silenciaran sus intenciones hasta después del Congreso Nacional del PP al que el también ex alcalde capitalino acudirá en calidad de invitado. Dice Cardona que no ha hablado de su candidatura ni con Antona ni con el ex líder de los populares canarios, José Manuel Soria, y ha pedido una reunión en Madrid con la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal.

