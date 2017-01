Ignacio Aguado: “La justicia en Madrid sufre un fallo multiorgánico”

El cierre de juzgados por altas temperaturas en verano y sin sistema de climatización, la convivencia entre funcionarios y roedores, papeles por el suelo de los pasillos, problemas con el sistema informático de los juzgados, falta de personal, saturación, falta de espacio… No es una zona cero es el día a día de muchos de los juzgados de la Comunidad de Madrid y de España. Una situación propia de otros tiempos en pleno Siglo XXI. Ciudadanos e Ignacio Aguado buscan un diagnóstico y un plan plurianual para mejorar la justicia. Lo que en román paladino sería un Pacto por la Justicia. Esta mañana Ignacio Aguado ha estado en Navalcarnero visitando los juzgados y nos contaba que ha visto “La sensación es dramática. Es esperpéntico lo visto hoy. Seis juzgados de los que tres de ellos la situación es deplorable. Los funcionarios hacen un trabajo extraordinario entre montañas de papeles, sin accesibilidad, sin espacio… Y mientras una estructura de hormigón para reagrupar las sedes judiciales y que lleva 10 años parada. Un edificio a medio terminar y con una situación que es un caos.”

En la voz de Ignacio Aguado se notaba auténtico estupor y sorpresa “Hay papeles en los pasillos porque no hay espacio ni archivos. Los despachos y espacios para los procuradores en buhardillas, paredes descascarillándose… El año pasado fue la oposición quien decidió votar por un aumento de la inversión de 13 millones de euros y el PP votó en contra. La situación es muy preocupante.” Desde Ciudadanos se ha registrado una PNL en la Asamblea para empezar a trabajar para hacer un diagnóstico de la situación de la justicia y realizar un plan plurianual con inversión. Durante esta semana se han llevado a cabo comunicación y se ha escrito a organización y asociaciones de agentes jurídicos y al resto de partidos políticos “Hemos tenido muy buena acogida. El viernes nos reunimos con CSIF. Nos vamos a reunir con las cuatros asociaciones principales de jueces. Hay que buscar soluciones y ponerse a trabajar. Hacer un diagnóstico y priorizar.”

El portavoz de la formación naranja nos relataba que el resto de partidos políticos “ha tenido una acogida positiva por el resto de partidos políticos porque saben de las circunstancias de la justicia en Madrid. En febrero esperamos empezar a trabajar.” Y reconocía “La situación no es peor gracias al trabajo de los funcionarios.” Le preguntábamos si tiene la sensación que cada uno en la Región hace la guerra por su cuenta respecto a la justicia “Falta una previsión, un plan y un proyecto para la justicia y la Comunidad de Madrid. Tenemos más del 30% del personal es interino. No hay un plan cerrado ni pactado de inversiones. Y es un caos. La justicia en Madrid ha entrado en fallo multiorgánico.” Aguado también habló de Alcorcón “Cifuentes quiere mantener al Alcalde de Alcorcón aunque ponga en riesgo la gobernabilidad de Alcorcón. No estamos en contra del PP pero este señor por sus declaraciones machistas se tiene que apartar.”

