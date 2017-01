Durante el sábado no será necesario sacar el paraguas porque no esperan cielos parcialmente despejados con temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de seis grados. El domingo el cielo estará en la provincia bastante despejado aunque habrá algunos intervalos nubosos en algunos puntos de la provincia. La temperatura no cambiará con máximas de 17 y minimas de diez grados.

Comentarios